Антон Гаврилов стал генеральным директором ООО «ВТБ Арена»

Генеральным директором ООО «ВТБ Арена» назначен Антон Гаврилов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора компании. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

По данным источника, официально должность гендиректора ООО «ВТБ Арена» функционер занял во вторник, 17 октября. Отмечается, что Гаврилов продолжит реализацию стратегии по развитию и продвижению площадок проекта «ВТБ Арена парк» как главных объектов Москвы для проведения культурно-массовых мероприятий и спортивных турниров, а также для занятий активным отдыхом.

Андрей Лунтовский, возглавлявший проект с февраля 2019 года, покинул команду. 43-летний Гаврилов более 20 лет работал в структурах девелопмента и управления недвижимостью. К «ВТБ Арене» он присоединился в 2019 году.