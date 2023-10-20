Талалаев: давно было доказано, что совмещение постов вредит и сборной России, и клубу

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на критику от Александра Мостового относительно совмещения работы Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России.

«Мостовой критикует Карпина за работу в сборной России и «Ростове»? Уже давно было доказано: совмещение постов вредит и сборной России, и клубу! Это было доказано давно, вот и результат», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. В 2021 году, когда специалист откликнулся на предложение сборной России, он оставил должность в «Ростове», но менее чем через год вновь возглавил жёлто-синих.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 10 очков в 11 турах и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата.