Михаил Кержаков вернулся к тренировкам с «Зенитом» после травмы

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков вернулся к тренировкам в общей группе команды после травмы. Сине-бело-голубые в клубных соцсетях опубликовали видео с тренировки, на котором запечатлён Кержаков, с подписью: «С возвращением, Миша!»

Напомним, Кержаков получил повреждение в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Из-за травмы голкипер не тренировался с «Зенитом», его участие в следующем матче было под вопросом.

Напомним, в ближайшем матче «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» на домашней арене в воскресенье, 22 октября. После 11 туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, отставая от «Крыльев Советов», которые располагаются на втором месте, всего на одно очко.