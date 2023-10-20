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Экс-игрок «Рубина» Навас: никто в команде не мог предположить, что обыграем «Барселону»

Экс-игрок «Рубина» Навас: никто в команде не мог предположить, что обыграем «Барселону»
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Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился воспоминаниями об исторической победе казанского клуба над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов.

«Я прекрасно помню игру с «Барселоной». Помню напряжение, которое царило в нашей раздевалке перед игрой, хорошие ощущения, которые мы все испытывали во время разминки. Команда была очень сосредоточена и мотивирована играть против такого соперника как «Барселона», и на таком стадионе, как «Камп Ноу», в матче Лиги чемпионов.

Это были идеальный момент и атмосфера, чтобы насладиться лучшим матчем против лучшего соперника в Европе на тот момент. У нас в «Рубине» была отличная команда, очень хорошие игроки и очень хорошая атмосфера внутри команды. Мы были уверены, что проведём хорошую игру. Это правда, что, вероятно, никто в команде не мог предположить, что мы обыграем «Барселону», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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