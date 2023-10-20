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Состоялась жеребьёвка группового этапа женской Лиги чемпионов

Состоялась жеребьёвка группового этапа женской Лиги чемпионов
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Сегодня, 20 октября, состоялась жеребьёвка группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА.

Полный список итоговых групп:

Группа A: «Барселона» (Испания), «Русенгорд» (Швеция), «Бенфика» (Португалия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия).

Группа B: «Лион» (Франция), «Славия» Прага (Чехия), «Санкт-Пельтен» (Австрия), «Бранн» (Норвегия)

Группа C: «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Рома» (Италия), «Аякс» (Нидерланды).

Группа D: «Челси» (Англия), «Реал» Мадрид (Испания), «Хеккен» (Швеция), «Париж» (Франция).

Матчи группового этапа женской Лиги чемпионов будут сыграны в промежуток с 14 ноября 2023 года до 31 января 2024 года. Финал турнира состоится 25 мая 2024 года в испанском городе Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

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