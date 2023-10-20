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Экс-игрок «Рубина» Навас назвал самое яркое воспоминание в матче с «Барселоной»

Экс-игрок «Рубина» Навас назвал самое яркое воспоминание в матче с «Барселоной»
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Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас назвал самое яркое воспоминание в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Моё самое яркое воспоминание в матче с «Барселоной» — празднование второго гола Карадениза. Я помню ту радость, которую мы испытывали, это был экстаз радости и гордости за то, чего мы добились, победив на тот момент лучшую команду мира», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Рубин» встречался с «Барселоной» на домашней арене сине-гранатовых в декабре 2009 года и победил со счётом 2:1. Голы забивали Александр Рязанцев, Златан Ибрагимович и Гёкдениз Карадениз. «Рубин» в итоге занял третье место в группе F, которую также представляли «Интер» и киевское «Динамо».

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