Защитник «Балтики» Сото: в России футбол более интенсивный, чем в Латинской Америке

Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото заявил, что в России футбол более интенсивный, чем в Латинской Америке.

«Здесь немного по-другому играют в футбол. Там (в Латинской Америке. — Прим. «Чемпионата») футбол интенсивный, но с определённым количеством пауз. В России футбол ещё более интенсивный, без пауз, в какой-то степени силовой. Это основные различия, к которым пришлось адаптироваться. Про команду скажу, что она очень аккуратна во всём. Как я понял, большинство игроков нынешней «Балтики» поднялись из Второй лиги, поэтому я вижу, как они хотят заявить о себе.

Вообще, я думаю, что в этом наше главное оружие в желании занять своё место в РПЛ. Это отношение в конечном итоге приведёт нас к тем целям, которые мы ставим перед собой. Главная цель? Остаться в Премьер-Лиге. От матча к матчу мы будем идти к ней, работать над ней, будем требовательны к себе. В каждом матче мы прикладываем большие усилия, чтобы выиграть, навязываем борьбу сопернику. Прямо сейчас все мысли о матче, который предстоит в выходные. Нам нужно набрать очки, есть огромное желание провести хороший матч», — приводит слова Сото Metaratings.