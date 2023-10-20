Игрок «Балтики» Сото: я приехал в Россию по спортивным причинам

Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото заявил, что принял предложение калининградского клуба по спортивным причинам.

«Всегда непросто выходить из зоны комфорта, из условий, к которым ты привык, которых ты не боишься и с которыми справляешься хорошо. Когда ты выходишь из зоны комфорта, появляется страх. В Аргентине со мной такое произошло. Это тоже было изменение в моей жизни. Я также анализировал предварительно возможные позитивные и негативные моменты. Вообще, на протяжении всей моей карьеры мне всегда нравилось наблюдать за результатом, к которому я прихожу. Иногда нужно осмелиться на какой-то серьёзный шаг.

Я так делал неоднократно. Мне нравится использовать возможности, которые мне подкидывает жизнь. Иногда я могу чего-то бояться, но в итоге ты понимаешь, что всё было не зря. Аргентина – прекрасная страна, но это было рядом с моей родиной. Сейчас я в России, и это совершенно другой опыт, мой первый клуб за границей. Понятное дело, что из-за политических обстоятельств ситуация могла немного измениться, но в целом Россия – это экономически стабильная страна. Я сюда приехал по спортивным мотивам. Мне хочется оценить себя как футболиста, какое место я занимаю в футболе более конкурентоспособном, чем чилийский. Это единственное, о чём я думал, приезжая сюда», — приводит слова Сото Metaratings.