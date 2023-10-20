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Защитник «Балтики» Сото: «Зенит» мог бы составить конкуренцию в Кубке Либертадорес

Защитник «Балтики» Сото: «Зенит» мог бы составить конкуренцию в Кубке Либертадорес
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Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото полагает, что петербургский «Зенит» смог бы составить серьёзную конкуренцию латиноамериканским командам в Кубке Либертадорес.

«Зенит» – команда с возможностями, они могут себе позволить практически любого футболиста, которого желают. С этой точки зрения, думаю, да («Зенит» смог бы претендовать на победу в Кубке Либертадорес. — Прим. «Чемпионата»). Они бы точно могли бы составить конкуренцию в Кубке Либертадорес. Конечно, в Южной Америке есть множество сильных команд. Сложно сказать, мог бы «Зенит» выиграть в Кубке Либертадорес, но навязать борьбу соперникам – вполне», — приводит слова Сото Metaratings.

Сото перешёл в «Балтику» из «Уракана» в августе 2023 года. В составе калининградского клуба он провёл пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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