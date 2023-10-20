Амир Батырев рассказал о переходе из «Ванкувера» в «Тверь» из Второй лиги

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев рассказал о переходе из канадского клуба «Ванкувер» в «Тверь» из Второй лиги.

«Тогда был коронавирус, в Канаде футбола не было. В стране вообще всё было закрыто из-за пандемии. Какие-то тренировки были с командой, конечно, но всё на дистанции — например, разделяли поле на 20 метров в разных местах. Не могли переходить эту зону. И мы просто ходили с мячом, набивали его, отдавали пас — и всё. Неполноценные тренировки, по сути. В США вроде бы тоже такая ситуация была. Никаких чемпионатов не шло. В Европе же вариантов не было.

Так что я ехал в Россию играть в футбол, и меня тогда не смущало, что переезжаю во Вторую лигу. Мой контакт оказался в «Твери» после того, как мой папа прислал нарезки моей игры в клуб. Так со мной связался спортивный директор клуба — Алексей Иванович Панфилов. Он позвал меня на просмотр, я поехал.

Там уже познакомился с Вадимом Вячеславовичем (Гараниным. — Прим. «Чемпионата»). Мне там всё очень сильно понравилось: сам футбол, коллектив, тренерский штаб. Решил остаться, развивать себя, помогать команде», — приводит слова Батырева «Матч ТВ».