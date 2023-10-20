Билялетдинов: у «Локомотива» и «Динамо» нет должной стабильности — матч непредсказуем

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем матче железнодорожников с «Динамо» в 12-м туре РПЛ. Игра состоится 21 октября.

«Сейчас и «Локомотив», и «Динамо» имеют проблемы в обороне. Будет видно. Посмотрим, какими схемами они будут играть. Я буду на стадионе — мне надо по работе. Вот и посмотрю. Надеюсь, что будет интересно.

Какая команда выглядит лучше? Если честно, ни та, ни другая. Могут выступать скачками. У «Локомотива» и «Динамо» нет должной стабильности и рисунка игры. Матч будет непредсказуемым», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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