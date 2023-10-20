Радимов — о ситуации с Соболевым: «Спартаку» удалось подавить эту шумиху

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отстранением нападающего «Спартака» Александра Соболева от тренировок с командой.

«Все живые люди. Футбол — игра, в которой есть нервы, с ними тяжело иногда совладать. Случаются конфликты, но не все вылезают в прессу. Ситуация с Абаскалем и Соболевым появилась в СМИ. Мне кажется, что «Спартаку» удалось подавить эту шумиху», — приводит слова Радимова Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с нападающим команды Александром Соболевым. Форвард был временно отстранён от тренировок за то, что трижды опоздал на командный завтрак.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» десять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.