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Вратарь «Крыльев» Ломаев вернулся в Россию после лечения

Вратарь «Крыльев» Ломаев вернулся в Россию после лечения
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В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии дел травмированных футболистов: Ивана Ломаева, Сергея Бабкина, Владислава Шитова и Егора Ушакова.

«Ломаев уже вернулся в Самару и приступил к тренировкам. Ушаков точно не сыграет с «Зенитом». Что касается участия в матче Бабкина и Шитова, то решение за тренером», — сообщили в пресс-службе самарского клуба изданию «РИА Новости Спорт».

Напомним, Ломаев получил травму плеча в середине сентября. Его лечение проходило за границей. Бабкин так же получил травму в середине сентября. Шитов пропустил матч с клубом «Пари Нижний Новгород» в Фонбет Кубке России. В первом тайме игры с «Балтикой», прошедшей 19 сентября, Ушаков получил черепно-мозговую травму, после чего ему была вызвана скорая помощь. После матча главный тренер самарцев Игорь Осинькин сказал, что игрок получил сотрясение мозга.

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