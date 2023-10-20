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«Вся страна видела это «жестокое дзюбалити». «Динамо» отреагировало на анонс «Локомотива»

«Вся страна видела это «жестокое дзюбалити». «Динамо» отреагировало на анонс «Локомотива»
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Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на анонс «Локомотива», который в своих социальных сетях выложил видеоролик в стиле Mortal Kombat. В съёмках приняли участие футболисты железнодорожников Артём Дзюба и Максим Ненахов.

«Вся страна видела это «жестокое дзюбалити». Артём за такого персонажа играть будет?» — прокомментировал видео официальный аккаунт «Динамо» и прикрепил фотографию.

Фото: ФК «Динамо»

«Локомотив» сыграет с «Динамо» уже в эту субботу, 21 октября, на «РЖД Арене». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени. После 11 туров железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Динамовцы находятся на восьмой позиции, у них 17 очков.

Купить билет на матч «Локомотив» – «Динамо» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
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П2
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