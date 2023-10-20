Кроос: в Саудовскую Аравию едут ради денег, это против футбола. Роналду уехал заканчивать

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о массовых переходах лучших футболистов в клубы Саудовской Аравии и МЛС, также приведя в пример трансфер 38-летнего нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Переходы в Саудовскую Аравию сложнее для меня с точки зрения отрицательного влияния на футбол, чем МЛС, из-за других проблем. И это ещё не говоря о деньгах. Права человека? Да, это одна из вещей, которая остановила бы меня от такого перехода. Но каждый должен принять это решение для себя, как Криштиану Роналду, который решил сделать это в конце своей карьеры.

Тем не менее становится очень сложно, когда игроки, которые находятся в расцвете своей карьеры, у которых есть качества, чтобы играть за топ-клубы Европы, решаются на такие шаги. А потом говорят, что играют там ради амбиций и титулов, но всё дело в деньгах. В конце концов, это решение ради денег – и против футбола. И с этого момента становится трудно для того футбола, который мы все знаем и любим», — приводит слова Крооса Sports Illustrated.