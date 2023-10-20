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Капитан «Факела»: хочется выйти в плей-офф Кубка России — шансы максимальны

Капитан «Факела»: хочется выйти в плей-офф Кубка России — шансы максимальны
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Полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о настрое воронежского клуба на Фонбет Кубок России, а также поделился мнением о шансах своей команды пройти в плей-офф турнира.

«Мы не разделяем Кубок и чемпионат. Есть определённые ресурсы, мы неплохо выступаем в Кубке. Шансы на выход из группы максимальны, мы хотим попасть в плей-офф», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в данный момент «Факел» занимает третье место в группе A Кубка России. У воронежской команды шесть очков в пяти сыгранных матчах. Первое место в группе занимает «Оренбург» — у команды Давида Деограсии 11 очков после пяти встреч. На втором месте расположился московский ЦСКА, у армейцев восемь очков за аналогичное количество игр.

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