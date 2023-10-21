«Севилья» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 21 октября, в матче 10-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
Смотрите матч «Севилья» — «Реал» в прямом эфире в Okko!
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Напомним, «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. «Королевский клуб» набрал 24 очка в девяти матчах. На счету «Севильи» восемь очков – команда занимает 16-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Реала», входят «Барселона» (21 очко, третье место) и «Жирона» (22 очка, второе место).
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