Бензема забил гол и автогол за четыре минуты в первом тайме матча с «Аль-Таавуном»

В эти минуты проходит матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Таавуном» и «Аль-Иттихадом». В данный момент счёт ничейный — 1:1. Идёт второй тайм встречи.
Первый гол был забит на 22-й минуте, когда французский нападающий Карим Бензема открыл счёт и вывел «Аль-Иттихад» вперёд с передачи бразильского полузащитника Игора Коронадо. Спустя всего четыре минуты Бензема поразил собственные ворота.
В текущем сезоне саудовского чемпионата француз отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
«Аль-Таавун» находится на второй строчке турнирной таблицы Саудовской Про-Лиги, набрав 22 очка после девяти проведённых матчей. «Аль-Иттихад» располагается на пятой позиции, у подопечных Нуну Эшпириту Санту 19 заработанных очков.
- 20 октября 2023
-
19:45
-
19:37
-
19:33
-
19:30
-
19:26
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:57
-
18:36
-
18:22
-
18:20
-
18:12
-
18:04
-
17:58
-
17:55
-
17:50
-
17:39
-
17:20
-
17:19
-
17:14
-
17:00
-
16:57
-
16:54
-
16:45
-
16:44
-
16:35
-
16:19
-
16:12
-
16:10
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:45