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Бензема забил гол и автогол за четыре минуты в первом тайме матча с «Аль-Таавуном»

Бензема забил гол и автогол за четыре минуты в первом тайме матча с «Аль-Таавуном»
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В эти минуты проходит матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Таавуном» и «Аль-Иттихадом». В данный момент счёт ничейный — 1:1. Идёт второй тайм встречи.

Первый гол был забит на 22-й минуте, когда французский нападающий Карим Бензема открыл счёт и вывел «Аль-Иттихад» вперёд с передачи бразильского полузащитника Игора Коронадо. Спустя всего четыре минуты Бензема поразил собственные ворота.

В текущем сезоне саудовского чемпионата француз отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

«Аль-Таавун» находится на второй строчке турнирной таблицы Саудовской Про-Лиги, набрав 22 очка после девяти проведённых матчей. «Аль-Иттихад» располагается на пятой позиции, у подопечных Нуну Эшпириту Санту 19 заработанных очков.

Саудовская Аравия - Про лига . 10-й тур
20 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
2-й тайм
1 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Бензема – 22'     1:1 Бензема – 26'    
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