Бензема забил гол и автогол за четыре минуты в первом тайме матча с «Аль-Таавуном»

В эти минуты проходит матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Таавуном» и «Аль-Иттихадом». В данный момент счёт ничейный — 1:1. Идёт второй тайм встречи.

Первый гол был забит на 22-й минуте, когда французский нападающий Карим Бензема открыл счёт и вывел «Аль-Иттихад» вперёд с передачи бразильского полузащитника Игора Коронадо. Спустя всего четыре минуты Бензема поразил собственные ворота.

В текущем сезоне саудовского чемпионата француз отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

«Аль-Таавун» находится на второй строчке турнирной таблицы Саудовской Про-Лиги, набрав 22 очка после девяти проведённых матчей. «Аль-Иттихад» располагается на пятой позиции, у подопечных Нуну Эшпириту Санту 19 заработанных очков.