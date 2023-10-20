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«Аль-Иттихад» сыграл вничью с «Аль-Таавуном», Бензема забил гол и автогол за четыре минуты

«Аль-Иттихад» сыграл вничью с «Аль-Таавуном», Бензема забил гол и автогол за четыре минуты
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Завершился матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Таавуном» и «Аль-Иттихадом». Команды сыграли вничью — 1:1.

Первый гол был забит на 22-й минуте, когда французский нападающий Карим Бензема открыл счёт и вывел «Аль-Иттихад» вперёд с передачи бразильского полузащитника Игора Коронадо. Спустя всего четыре минуты Бензема поразил собственные ворота и установил окончательный счёт встречи.

В текущем сезоне саудовского чемпионата француз отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

«Аль-Таавун» возглавляет турнирную таблицу Саудовской Про-Лиги вместе с «Аль-Хилялем», у обеих команд по 23 очка. Однако у «Аль-Хиляля» есть игра в запасе. «Аль-Иттихад» поднялся на третью строчку, набрав 20 очков после 10 проведённых матчей.

Саудовская Аравия - Про лига . 10-й тур
20 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Окончен
1 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Бензема – 22'     1:1 Бензема – 26'    
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