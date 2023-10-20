«Аль-Иттихад» сыграл вничью с «Аль-Таавуном», Бензема забил гол и автогол за четыре минуты

Завершился матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Таавуном» и «Аль-Иттихадом». Команды сыграли вничью — 1:1.
Первый гол был забит на 22-й минуте, когда французский нападающий Карим Бензема открыл счёт и вывел «Аль-Иттихад» вперёд с передачи бразильского полузащитника Игора Коронадо. Спустя всего четыре минуты Бензема поразил собственные ворота и установил окончательный счёт встречи.
В текущем сезоне саудовского чемпионата француз отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
«Аль-Таавун» возглавляет турнирную таблицу Саудовской Про-Лиги вместе с «Аль-Хилялем», у обеих команд по 23 очка. Однако у «Аль-Хиляля» есть игра в запасе. «Аль-Иттихад» поднялся на третью строчку, набрав 20 очков после 10 проведённых матчей.
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