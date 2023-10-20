Тренер юношеских команд отстранён на 20 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним

Судебная палата независимого комитета по этике приняла решение отстранить на 20 лет бывшего тренера молодёжных команд африканца Джонатана Букабаква от любой деятельности, связанной с футболом, после того как признала его виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним футболистом. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Это дело возникло после серьёзных обвинений, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними в Футбольной ассоциации Демократической Республики Конго (FECOFA), которые появились сразу на нескольких медиаплатформах. В частности, различные футбольные тренеры из разных регионов и лиг в ДР Конго были обвинены в жестоком обращении с несовершеннолетними игроками, что привело к тому, что сначала Букабаква был временно отстранён от работы сроком на пять месяцев в начале этого года.

Срок отстранения Джонатана отсчитывается с сегодняшнего дня, 20 октября. Кроме того, судебная палата наложила на Букабаква штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.