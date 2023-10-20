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Тренер юношеских команд отстранён на 20 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним

Тренер юношеских команд отстранён на 20 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним
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Судебная палата независимого комитета по этике приняла решение отстранить на 20 лет бывшего тренера молодёжных команд африканца Джонатана Букабаква от любой деятельности, связанной с футболом, после того как признала его виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним футболистом. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Это дело возникло после серьёзных обвинений, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними в Футбольной ассоциации Демократической Республики Конго (FECOFA), которые появились сразу на нескольких медиаплатформах. В частности, различные футбольные тренеры из разных регионов и лиг в ДР Конго были обвинены в жестоком обращении с несовершеннолетними игроками, что привело к тому, что сначала Букабаква был временно отстранён от работы сроком на пять месяцев в начале этого года.

Срок отстранения Джонатана отсчитывается с сегодняшнего дня, 20 октября. Кроме того, судебная палата наложила на Букабаква штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

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