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Защитник «Балтики» Сото: из РПЛ можно попасть в сборную, российский чемпионат знают

Защитник «Балтики» Сото: из РПЛ можно попасть в сборную, российский чемпионат знают
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Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото заявил, что из Российской Премьер-Лиги можно попасть в сборную своей страны, а также рассказал, что рассчитывает и дальше получать вызовы в национальную команду Чили.

«Я перешёл в «Балтику», когда был в расположении сборной Чили на сентябрьские матчи, отреагировали ли как-то партнёры по сборной? Откровенно говоря, немногие в Южной Америке знают футбольный клуб «Балтика», но многим знаком российский чемпионат. Из этого чемпионата можно попасть в сборную, это важный момент.

Верю ли я, что из «Балтики» получится и дальше получать приглашение в сборную? Да, конечно. Всё будет зависеть от моих тренировок, моей работы. Я спрашивал о подобном раскладе у тренера сборной, и он мне позволил это сделать», — приводит слова Сото Metaratings.

Сото перешёл в «Балтику» из «Уракана» в августе 2023 года. В составе калининградского клуба он провёл пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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