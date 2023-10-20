«Гавр» — «Ланс»: Кузяев — в стартовом составе хозяев на матч 9-го тура Лиги 1

Сегодня, 20 октября, в матче 6-го тура французской Лиги 1 встретятся «Гавр» и «Ланс». Команды будут играть на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Гавр»: Десма, Сальмье, Санганте, Льорис, Опери, Него, Кузяев, Туре, Казимир, Алиуи, Байо.

«Ланс»: Самба, Гради, Дансо, Медина, Агилар, Самед, Диуф, Франковски, Фюльжини, Сотока, Саид.

«Гавр» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда Далера Кузяева набрала девять очков после восьми матчей чемпионата. «Ланс» расположился на 14-й строчке, заработав восемь очков в восьми встречах. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Монако» — у команды Александра Головина 17 очков после восьми игр.