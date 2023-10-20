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Юран — о Кутателадзе: во Франции он не играл не по футбольным причинам

Юран — о Кутателадзе: во Франции он не играл не по футбольным причинам
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Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился мнением о нападающем команды Николозе Кутателадзе.

«Несомненно, у парня есть талант. Во Франции он не играл не по футбольным причинам. Предлагали отказаться от российского паспорта. Но он молодец, что отказался.

Сейчас он оживает. 22 года парню, хорошая школа, обученность. Самое главное, что у него есть желание. Если есть желание, то я ему помогу», — сказал Юран в эфире программы «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».

В текущем сезоне Николоз Кутателадзе принял участие в шести встречах во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока — € 250 тыс.

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