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«На вас уже забронирован билет на Кипр». Сергей Волков вспомнил, как пришёл в «Амкар»

«На вас уже забронирован билет на Кипр». Сергей Волков вспомнил, как пришёл в «Амкар»
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Сергей Волков, выступавший за пермский «Амкар» с 2003 по 2013 год, поделился воспоминанием о переходе в клуб.

«Я получил приглашение от руководства клуба. Мне позвонил администратор команды Геннадий Полов, царствие ему небесное. Когда он мне позвонил, я уже находился в Липецке на просмотре. Он до меня дозвонился, говорит, что мы заинтересованы в футболисте Волкове. А я говорю, что я уже в Липецке. С той стороны трубки: «Берите билет первым рейсом до Москвы, на вас уже забронирован билет на Кипр. Мы хотим позвать вас на просмотр». В Липецке не было никакой конкретики, а здесь я получил конкретное предложение от клуба, о котором был наслышан. Тогда «Амкар» — крепкий середняк Первой лиги, причём первой пятёрки, ещё и с задачами по повышению в классе. Посоветовался с родителями и принял решение, что надо ехать на просмотр.

Сначала мне запомнилась дорога до Перми: поезд 24 часа с огромным баулом вещей. Это же далеко, целые сутки в поезде. Для меня это было первое путешествие, потому что я из Калуги, всего 170 км до Москвы. Все ближайшие города в Центральной России друг от друга на достаточно близком расстоянии. Для меня это был новый вызов», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

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