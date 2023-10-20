Легенда «Амкара»: Генич был бы игроком высокого уровня — задатки были фантастические

Экс-нападающий Сергей Волков, выступавший за пермский «Амкар» с 2003 по 2013 год, считает, что известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич превратился бы в футболиста высокого уровня, если бы не травма.

«Кто был лучшим в «Амкаре» за те годы, что я играл в Перми? Одного я точно не назову. Если брать тот «Амкар», с которым мы выходили в Премьер-Лигу, то, естественно, это мой напарник по нападению — Костя Парамонов. Это фантастический бомбардир от бога — человек-гол. Бил с любой ноги, с любой дистанции по девяткам. Тот человек, который помогал мне в футбольном плане на поле. Возможно, поэтому я быстрее адаптировался.

Из того же 2003 года я бы выделил Костю Генича. Мы с ним быстро нашли общий язык на поле и вне его. Жаль, что он закончил свою карьеру по травме. Думаю, что он бы превратился в футболиста высокого уровня — задатки были фантастические», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».