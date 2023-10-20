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«Аль-Хиляль» с Малкомом в составе минимально обыграл «Аль-Халидж»

«Аль-Хиляль» с Малкомом в составе минимально обыграл «Аль-Халидж»
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Завершился матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Халидж». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 1:0. Бывший нападающий «Зенита» Малком провёл полный матч за «Аль-Хиляль», но не отметился результативными действиями.

В первом тайме, на 30-й минуте, сербский нападающий хозяев Александр Митрович открыл счёт в матче, выведя «Аль-Хиляль» вперёд. Гости пробовали отыграться до конца встречи, но так и не смогли изменить счёт матча — «Аль-Хиляль» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков после десяти матчей. «Аль-Халидж» находится на 11-й строчке, заработав девять очков.

Саудовская Аравия - Про лига . 10-й тур
20 октября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
1 : 0
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Митрович – 30'    
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