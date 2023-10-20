«Аль-Хиляль» с Малкомом в составе минимально обыграл «Аль-Халидж»

Завершился матч 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Халидж». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 1:0. Бывший нападающий «Зенита» Малком провёл полный матч за «Аль-Хиляль», но не отметился результативными действиями.
В первом тайме, на 30-й минуте, сербский нападающий хозяев Александр Митрович открыл счёт в матче, выведя «Аль-Хиляль» вперёд. Гости пробовали отыграться до конца встречи, но так и не смогли изменить счёт матча — «Аль-Хиляль» одержал минимальную победу со счётом 1:0.
«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 26 очков после десяти матчей. «Аль-Халидж» находится на 11-й строчке, заработав девять очков.
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