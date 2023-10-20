Пономарёв: как бы плохо сейчас ЦСКА ни играл, по классу он выше «Рубина», должны выиграть

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и казанским «Рубином», который состоится 21 октября, в 14:00 по московскому времени.

«Как бы плохо сейчас ЦСКА ни играл, по классу он выше, чем «Рубин»: и по организации игры, и по дисциплине, и по силе игроков — по всем компонентам. «Рубин» же выглядит неважно. И мячей они много пропустили. Это говорит о том, что оборона у них не особо работает. Поэтому думаю, что в этой встрече армейцы должны победить со счётом 2:0. Да и отступать уже некуда. ЦСКА же тогда в яму провалится. Если даже красно‑синие сыграют в этом матче вничью, это уже никуда не годится», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент ЦСКА занимает седьмую строчку в РПЛ — у армейцев 17 очков в 11 встречах. «Рубин» же расположился на 10-м месте, у казанцев 12 очков в 11 играх.