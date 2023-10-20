Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Волков — об РПЛ: при другой обстановке наши ребята никогда не смогли бы себя проявить

Волков — об РПЛ: при другой обстановке наши ребята никогда не смогли бы себя проявить
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий Сергей Волков, выступавший за пермский «Амкар» с 2003 по 2013 год, ответил на вопрос об уровне РПЛ.

«Уровень РПЛ упал? Я не могу сказать, каким стал чемпионат, потому что я уже давно не играю в Премьер-Лиге. А как это выглядит со стороны, то это болельщикам лучше знать. Так говорят, потому что ушли топовые легионеры. Но зато появляются яркие хорошие российские футболисты.

Поэтому ситуация, которая сложилась, она, с одной стороны, нехорошая, а с другой — хорошая для наших ребят, которые при другой бы обстановке, например, никогда не смогли бы себя проявить. Сидели бы под топовыми легионерами, потому что клубные задачи команд топ-4 совершенно другие. Топовые легионеры-иностранцы должны играть первой скрипкой. А перспективные ребята могли бы где-то и не получить своего шанса», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Волков: Пермь известна благодаря «Реальным пацанам», брендам «Амкара» и «Урал-Грейта»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android