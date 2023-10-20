Волков — об РПЛ: при другой обстановке наши ребята никогда не смогли бы себя проявить

Экс-нападающий Сергей Волков, выступавший за пермский «Амкар» с 2003 по 2013 год, ответил на вопрос об уровне РПЛ.

«Уровень РПЛ упал? Я не могу сказать, каким стал чемпионат, потому что я уже давно не играю в Премьер-Лиге. А как это выглядит со стороны, то это болельщикам лучше знать. Так говорят, потому что ушли топовые легионеры. Но зато появляются яркие хорошие российские футболисты.

Поэтому ситуация, которая сложилась, она, с одной стороны, нехорошая, а с другой — хорошая для наших ребят, которые при другой бы обстановке, например, никогда не смогли бы себя проявить. Сидели бы под топовыми легионерами, потому что клубные задачи команд топ-4 совершенно другие. Топовые легионеры-иностранцы должны играть первой скрипкой. А перспективные ребята могли бы где-то и не получить своего шанса», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».