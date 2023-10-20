Жителю Снежинска привиделась пропаганда ЛГБТ во флаге футбольной команды детского сада

Житель города Снежинск был возмущён голубым флагом с радугой на футбольном матче команд детсадовцев, усмотрев в нём пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. В итоге житель написал жалобу в правоохранительные органы. Об этом сообщает 74.RU.

По информации источника, в середине сентября в закрытом городе проходил чемпионат школы Росатома «Футбол 5+». Соревновались команды трёх детских садов, на трибунах за них активно болели родители. Команда МБДОУ № 18 «Радуга» заняла третье место, уступив «Солнышкам». Игроки команды «Радуги» вышли с соответствующим названию флагом.

Снежинца возмутил флаг с радугой. Мужчина принял его за символ пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений Фото: Ольга Киселёва / АНО ДО «Спортивный Клуб «Феникс» г. Снежинск / VK.com

Снежинца возмутил флаг с радугой. Мужчина принял его за символ пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений Фото: Ольга Кисёлева / АНО ДО «Спортивный Клуб «Феникс» г. Снежинск / VK.com

«Мимо проходил гражданин с активной гражданской позицией, и он посчитал, что голубой флаг с радугой является флагом ЛГБТ. И как эту ситуацию описать? В радуге один набор цветов, а у флага организации — совершенно другой. И как таковой состав правонарушения отсутствует», — прокомментировала данную ситуацию одна из посетивших чемпионат.