Почеттино: Артета может стать одним из величайших. «Арсенал» может выиграть АПЛ и ЛЧ

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил работу главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты перед предстоящим очным матчем команд 21 октября, назвав его одним из лучших в мире.

«Мы уважаем «Арсенал», это отличная команда. У них есть Микель Артета, который является частью моей семьи. Это будет тяжёлый матч, потому что они проделывают отличную работу с великолепной командой, они являются претендентами на победу во всем, в АПЛ и Лиге чемпионов.

Меня не удивляет то, что он делает. Он великолепен, он очень молод, он совершенствуется с каждым днём, и он может стать одним из величайших менеджеров в мире. Я думаю, что, когда ты тренер в «Арсенале» и команда показывает то, что она показывает сейчас, это потому, что ты один из лучших в мире», — приводит слова Почеттино Sky Sports.