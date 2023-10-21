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Мудрик, Зинченко и Миколенко возглавили топ-10 самых дорогих украинских футболистов

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих украинских футболистов. Этот топ-10 возглавил вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик. На втором месте расположился полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, третью позицию занял защитник ливерпульского «Эвертона» Виталий Миколенко.

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов:

Михаил Мудрик («Челси», € 45 млн); Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, € 42 млн); Виталий Миколенко («Эвертон», € 25 млн); Анатолий Трубин («Бенфика», € 22 млн); Виктор Цыганков («Жирона», € 22 млн); Илья Забарный («Борнмут», € 20 млн); Николай Матвиенко («Шахтёр» Украина, € 20 млн); Георгий Судаков («Шахтёр» Украина, € 15 млн); Артём Довбик («Жирона», € 15 млн); Артём Бондаренко («Шахтёр» Украина, € 10 млн).