Мудрик, Зинченко и Миколенко возглавили топ-10 самых дорогих украинских футболистов
Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих украинских футболистов. Этот топ-10 возглавил вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик. На втором месте расположился полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, третью позицию занял защитник ливерпульского «Эвертона» Виталий Миколенко.
Топ-10 самых дорогих украинских футболистов:
- Михаил Мудрик («Челси», € 45 млн);
- Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, € 42 млн);
- Виталий Миколенко («Эвертон», € 25 млн);
- Анатолий Трубин («Бенфика», € 22 млн);
- Виктор Цыганков («Жирона», € 22 млн);
- Илья Забарный («Борнмут», € 20 млн);
- Николай Матвиенко («Шахтёр» Украина, € 20 млн);
- Георгий Судаков («Шахтёр» Украина, € 15 млн);
- Артём Довбик («Жирона», € 15 млн);
- Артём Бондаренко («Шахтёр» Украина, € 10 млн).
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