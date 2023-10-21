Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау выразил поддержку Тонали, который обвинён в игре на ставках

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поддержал итальянского хавбека клуба Сандро Тонали. Футболист обвинён в совершении нелегальных ставок.

«Он с нами. Тонали тренировался с нами дважды на этой неделе и вполне доступен для игр. Я анализирую показатели игроков на тренировках, их состояние. Так делаю со всеми игроками. Сандро хорошо выглядит. У него были очень трудные две недели. Ему пришлось пережить многое, и, насколько я вижу, он очень хорошо справляется со своими эмоциями.

Для меня очень важно поддержать Сандро. Самая важная часть всего этого происшествия — Сандро и его благополучие. Людям очень легко забыть, насколько он молод и какие изменения произошли в его жизни, когда он приехал из Италии в Англию. С этим достаточно сложно справиться, а теперь он ещё попал в такую ситуацию…

Мы как футбольный клуб чувствуем, что нам нужно поддержать его, защитить и попытаться дать ему любовь и поддержку, необходимые для поиска решений проблем, с которыми он столкнулся. Это то, что мы пытаемся сделать, постоянно общаясь с ним и его семьёй. Эта ситуация влияет и на людей, окружающих Сандро», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».