Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Оренбург — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жорди Альба отреагировал на возможный переход Луиса Суареса в «Интер Майами»

Жорди Альба отреагировал на возможный переход Луиса Суареса в «Интер Майами»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба высказался о возможном переходе уругвайского нападающего Луиса Суареса в американский клуб.

«Суарес? Я бы хотел, чтобы он пришёл. Я всегда говорил, что мне нравится играть с лучшими», – приводит слова Альбы Inter Miami FC Hub в соцсетях.

Ранее сообщалось о желании Суареса покинуть «Гремио» по окончании сезона в Бразилии в декабре, хотя по контракту уругваец должен провести в клубе из Порту-Алегри ещё год. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с девятью голами в 27 матчах. «Гремио» сейчас занимает третье место в бразильской серии A.

В случае перехода в «Интер Майами» Суарес воссоединится в команде из Флориды с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, с которыми выступал с 2014 по 2020 год в «Барселоне».

Материалы по теме
Мартино подтвердил интерес «Интер Майами» к Суаресу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android