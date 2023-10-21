Жорди Альба отреагировал на возможный переход Луиса Суареса в «Интер Майами»

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба высказался о возможном переходе уругвайского нападающего Луиса Суареса в американский клуб.

«Суарес? Я бы хотел, чтобы он пришёл. Я всегда говорил, что мне нравится играть с лучшими», – приводит слова Альбы Inter Miami FC Hub в соцсетях.

Ранее сообщалось о желании Суареса покинуть «Гремио» по окончании сезона в Бразилии в декабре, хотя по контракту уругваец должен провести в клубе из Порту-Алегри ещё год. В этом сезоне форвард является лучшим бомбардиром команды с девятью голами в 27 матчах. «Гремио» сейчас занимает третье место в бразильской серии A.

В случае перехода в «Интер Майами» Суарес воссоединится в команде из Флориды с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, с которыми выступал с 2014 по 2020 год в «Барселоне».