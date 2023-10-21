Анчелотти отреагировал на недовольство игроков «Реала» своими ролями на поле

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровой модели мадридской команды.

«Я считаю, что очень важно знать, где футболист хочет играть. Я никогда не ставил игрока на позицию, которая ему не нравится. Но иногда есть такая необходимость для команды. И некоторым – вроде Камавинга, Тчуамени или Родриго – приходится жертвовать собой.

Родриго провёл одну игру на позиции центрального нападающего. Я отталкиваюсь от потребностей команды, а потом уже – от индивидуальных предпочтений. Понятно, что, если я ставлю Камавинга на позицию защитника, я его информирую.

В матче с «Атлетико» я также ставил Рамоса на позицию опорного полузащитника, очевидно, что ему это не понравилось. Но из-за требований команды он это сделал. Это альтруизм», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.