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Анчелотти отреагировал на недовольство игроков «Реала» своими ролями на поле

Анчелотти отреагировал на недовольство игроков «Реала» своими ролями на поле
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровой модели мадридской команды.

«Я считаю, что очень важно знать, где футболист хочет играть. Я никогда не ставил игрока на позицию, которая ему не нравится. Но иногда есть такая необходимость для команды. И некоторым – вроде Камавинга, Тчуамени или Родриго – приходится жертвовать собой.

Родриго провёл одну игру на позиции центрального нападающего. Я отталкиваюсь от потребностей команды, а потом уже – от индивидуальных предпочтений. Понятно, что, если я ставлю Камавинга на позицию защитника, я его информирую.

В матче с «Атлетико» я также ставил Рамоса на позицию опорного полузащитника, очевидно, что ему это не понравилось. Но из-за требований команды он это сделал. Это альтруизм», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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