Хави ответил на вопрос, сыграет ли Левандовски в «эль класико»

Главный тренер «Барселоны» Хави надеется, что нападающий каталонской команды Роберт Левандовски сможет сыграть с «Реалом».

«Надеюсь, что он сыграет. Он хорошо себя чувствует, движется вперёд. Ему может быть больно, но он хочет играть. Он лидер. Роберт хочет играть, и с каждым днём его боль уменьшается.

Травмы происходят из-за календаря, а иногда и из-за невезения. У нас травмы у трёх важных игроков, им не повезло. Календарь настолько перегружен, что возникают такие повреждения», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Матч 11-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Реал» состоится 28 октября. Начало игры — в 17:15 по московскому времени.

После девяти сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал», в активе команды 24 очка. На втором месте идёт «Жирона», набравшая 22 очка. Тройку лидеров замыкает «Барселона» с 21 очком.