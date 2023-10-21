Вингер «Барселоны», выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды в «Брайтоне», Ансу Фати может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Sport, саудовские клубы намерены подписать Фати на фоне его спада. Отмечается, что заинтересованные стороны уже провели первые переговоры с окружением Ансу, однако сам испанец намерен продолжить карьеру в Европе.

В сезоне-2022/2023 Фати провёл 50 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн. В летнее трансферное окно вингер перешёл в «Брайтон» на правах аренды.