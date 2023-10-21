Барелла подаст в суд на журналиста за ложную информацию о его причастности к ставкам

Полузащитник «Интера» и сборной Италии Николо Барелла заявил, что подаст в суд на журналиста Фабрицио Корону за распространение ложной информации о его причастности к делу о незаконных ставках.

«Я слишком долго молчал, несмотря на всё, что обо мне писали. Я никогда не любил азартные игры, не говоря уже о ставках (особенно на моей работе).

Единственное, что меня волнует, – это защита моих дочерей и семьи от этого. Именно поэтому с сегодняшнего дня я начну судебное разбирательство», — написал Барелла в социальной сети.

Итальянские СМИ сообщали, что в скандале со ставками могли быть замешаны около 50 человек. В списки подозреваемых включали и Бареллу.

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли из-за игры на ставках был дисквалифицирован на семь месяцев.