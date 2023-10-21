Индонезия отказалась от борьбы за ЧМ-2034 и поддержала Саудовскую Аравию

Индонезийская футбольная ассоциация (PSSI) поддержала Саудовскую Аравию в борьбе за право принять чемпионат мира-2034, сообщает Inside the Games. Ранее страна высказывала намерение подать заявку на организацию турнира и вела переговоры с Австралией, Малайзией и Сингапуром.

«Индонезия поддерживает Саудовскую Аравию как хозяйку чемпионата мира по футболу 2034 года. Кроме того, Индонезия продолжит готовиться к борьбе за организацию следующего чемпионата мира по футболу в азиатской зоне после 2034 года и других соревнований ФИФА», — заявил президент PSSI Эрик Тохир.

После этого президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бен Ибрагим Аль-Халифа на конгрессе организации заявил о поддержке заявки Саудовской Аравии со стороны членов АФК.

Таким образом, Саудовская Аравия может стать единственным кандидатом на проведение ЧМ-2034. ФИФА установила, что 31 октября этого года является крайним сроком для подачи заявки на организацию турнира, и претендовать на его проведение могут только страны Азии и Океании.