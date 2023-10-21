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Перес хочет заранее получить от Мбаппе гарантии трансфера в «Реал»

Перес хочет заранее получить от Мбаппе гарантии трансфера в «Реал»
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Президент «Реала» Флорентино Перес хочет заранее получить гарантии от нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе по поводу его трансфера свободным агентом следующим летом, сообщает Sport.es.

Отмечается, что мадридцы не намерены участвовать в торгах, а сам Перес опасается ситуации, когда над ним будут «насмехаться из-за очередного отказа игрока».

Представители «Реала» уже якобы сообщили окружению 24-летнего француза, что планируют подписать все документы до конца текущего сезона.

«ПСЖ» сделал Мбаппе предложение о пролонгации контракта. Ожидается, что Килиан откажет. В этом сезоне на счету форварда 8 голов в 9 матчах за «ПСЖ».

Напомним, «Пари Сен-Жермен» расположился на третьей строчке чемпионата Франции. В активе команды 15 очков. Лидирует в Лиге 1 «Монако», на счету которого 17 очков.

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