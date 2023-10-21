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Севилья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Анчелотти: сегодня я в «Реале» только благодаря Рамосу

Анчелотти: сегодня я в «Реале» только благодаря Рамосу
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно бывшего игрока команды, а ныне защитника «Севильи» Серхио Рамоса.

«Я бы хотел увидеть Серхио и поздороваться с ним. Я имею привязанность ко всем игрокам, которые у меня были, но особую — к нему. Если я здесь сегодня, то только благодаря Серхио Рамосу.

Если бы он не забил гол в финале Лиги чемпионов в 2014 года, то меня здесь, пожалуй, не было бы.

За это и за всё, что он сделал для этого клуба, все его очень любят. Будем надеяться, что он не забьет, но если забьет – может праздновать как угодно», — приводит слова Анчелотти ESPN.

«Реал» и «Севилья» встретятся сегодня, 21 октября, в рамках матча 10-го тура чемпионата Испании. Начало встречи в 19:30 мск. Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

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