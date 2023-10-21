Уэйн Руни – о Беллингеме: его хорошая форма в какой-то момент уйдёт

Бывший игрок сборной Англии Уэйн Руни высказался о форме Джуда Беллингема, который в официальных матчах этого сезона забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

«Безусловно, он один из лучших игроков в мире на данный момент. Он вышел на новый уровень в «Реале».

Он в хорошей форме сейчас, но в какой-то момент она уйдёт, но мы не должны винить его, когда это произойдёт. Это случается со всеми игроками», — приводит слова Руни Madrid Xtra.

Напомним, в среду, 11 октября, английский «Бирмингем Сити» официально объявил, что Руни стал новым главным тренером команды.

В данный момент «Бирмингем» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 18 очков за 11 матчей. Следующую игру в рамках внутреннего первенства бирмингемская команда проведёт 21 октября, когда встретится с «Мидлсбро» на выезде.