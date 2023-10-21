Артета — о проигранном титуле АПЛ в прошлом сезоне: пришлось подумать, нужен ли я клубу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вспомнил концовку прошлого сезона АПЛ, когда лондонский клуб уступил «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство.

«Я ужасный неудачник. Я был очень разочарован тем, что не выиграл титул, когда у нас был большой шанс сделать это. Я возложил вину на себя, и мне пришлось подумать, я всё ещё тот человек, который может вывести клуб на другой уровень, или нет», — приводит слова Артеты известный журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев — 1:0. Единственный гол был забит на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли.

