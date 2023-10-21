Чемпионат России по футболу: расписание матчей 12-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 21 октября, матчем «Оренбург» — «Факел» стартует 12-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
В 12-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч.
21 октября, суббота:
«Оренбург» — «Факел» (Оренбург, 12:00 мск);
«Рубин» — ЦСКА (Казань, 14:00 мск);
«Локомотив» — «Динамо» (Москва, 16:30 мск);
«Балтика» – «Краснодар» (Калининград, 19:00 мск).
22 октября, воскресенье:
«Урал» — «Сочи» (Екатеринбург, 12:00 мск);
«Спартак» – «Пари Нижний Новгород» (Москва, 14:00 мск);
«Зенит» – «Крылья Советов» (Санкт-Петербург, 16:30 мск);
«Ростов» — «Ахмат» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» — 27 очков. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (21), третье — санкт-петербургский «Зенит» (20).