Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 9-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 21 октября, матчем между «Ливерпулем» и «Эвертоном» стартует 9-й тур Английской Премьер-Лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
21 октября, суббота:
«Ливерпуль» — «Эвертон» — 14:30 мск;
«Борнмут» — «Вулверхэмптон» — 17:00 мск;
«Брентфорд» — «Бёрнли» — 17:00 мск;
«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 17:00 мск;
«Ноттингем Форест» — «Лутон Таун» — 17:00 мк;
«Ньюкасл» — «Кристал Пэлас» — 17:00 мск;
«Челси» — «Арсенал» — 19:30 мск;
«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 22:00 мск.
22 октября, воскресенье:
«Астон Вилла» — «Вест Хэм» — 18:30 мск.
23 октября, понедельник:
«Тоттенхэм» — «Фулхэм» — 22:00 мск.
В данный момент турнирную таблицу АПЛ возглавляют две лондонские команды — «Тоттенхэм» и «Арсенал». У обоих клубов по 20 очков.