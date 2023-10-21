Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 9-го тура АПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 21 октября, матчем между «Ливерпулем» и «Эвертоном» стартует 9-й тур Английской Премьер-Лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

21 октября, суббота:

«Ливерпуль» — «Эвертон» — 14:30 мск;

«Борнмут» — «Вулверхэмптон» — 17:00 мск;

«Брентфорд» — «Бёрнли» — 17:00 мск;

«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 17:00 мск;

«Ноттингем Форест» — «Лутон Таун» — 17:00 мк;

«Ньюкасл» — «Кристал Пэлас» — 17:00 мск;

«Челси» — «Арсенал» — 19:30 мск;

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 22:00 мск.

22 октября, воскресенье:

«Астон Вилла» — «Вест Хэм» — 18:30 мск.

23 октября, понедельник:

«Тоттенхэм» — «Фулхэм» — 22:00 мск.

В данный момент турнирную таблицу АПЛ возглавляют две лондонские команды — «Тоттенхэм» и «Арсенал». У обоих клубов по 20 очков.