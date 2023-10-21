«Оренбург» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 12:00

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В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» дважды обыграл «Факел»: в матче первого круга со счётом 4:1, а во втором круге — 3:1. В этом сезоне команды встречались в Фонбет Кубке России. «Оренбург» одержал две победы: 1:0 и 0:0, 4:2 по пенальти.

«Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 11 матчей. «Факел» находится на 15-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).