Тихонов: у «Балтики» есть плюсы, но не хватает исполнительского мастерства, чтобы забивать

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и «Краснодаром».

«Я думаю, что игра будет очень напряжённая, но всё равно я поставлю на «Краснодар». Уровень мастерства футболистов «Краснодара» выше, чем у «Балтики». У «Балтики» есть плюс: команда играет высоко, играет в прессинг, но команде не хватает исполнительского мастерства для того, чтобы забивать. Я поставлю на «Краснодар», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Матч «Балтика» — «Краснодар» состоится сегодня, 21 октября. Встреча будет проходить в Калининграде и начнётся в 19:00 мск.

Напомним, в данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ — у «быков» 27 очков в первых 11 матчах чемпионата. «Балтика» набрала 10 очков и расположилась на 13-м месте.