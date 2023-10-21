Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 9-го тура Серии A сезона-2023/2024

Сегодня, 21 октября, матчем «Верона» — «Наполи» стартует 9-й тур Серии A сезона-2023/2024.

В 9-м туре чемпионата Италии состоятся следующие 10 встреч:

21 октября, суббота

«Верона» — «Наполи» (Верона, 16:00 мск);

«Торино» — «Интер» (Турин, 19:00 мск);

«Сассуоло» — «Лацио» (Реджо-нель-Эмилия, 21:45 мск).

22 октября, воскресенье

«Рома» — «Монца» (Рим, 13:30 мск);

«Болонья» — «Фрозиноне» (Болонья, 16:00 мск);

«Салернитана» — «Кальяри» (Салерно, 16:00 мск);

«Аталанта» — «Дженоа» (Бергамо, 19:00 мск);

«Милан» — «Ювентус» (Милан, 21:45 мск).

23 октября, понедельник

«Удинезе» — «Лечче» (Удине, 19:30 мск);

«Фиорентина» — «Эмполи» (Флоренция, 21:45 мск).

Турнирную таблицу Серии A возглавляет «Милан», который набрал 21 очко. На втором месте «Интер» с 19 очками. «Ювентус» и «Фиорентина» расположились на третьей и четвёртой строчках, у них на счету по 17 очков. Замыкает турнирную таблицу «Кальяри», набравший два очка.