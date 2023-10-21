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Деограсия рассказал о сложностях в подготовке «Оренбурга» к матчу с «Факелом»

Деограсия рассказал о сложностях в подготовке «Оренбурга» к матчу с «Факелом»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Встреча состоится сегодня, 21 октября. Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«У нас были небольшие сложности: некоторые игроки позже вернулись из сборных. Но ничего страшного — мы хорошо отработали и готовы к этой субботе.

Все приехали в хороших кондициях, травм ни у кого нет, поэтому все готовы к игре. Мы провели анализ «Факела». Это хорошая команда — но у нас тоже хорошая команда, мы свою работу проделали. Это будет очень важная игра и для нас, и для «Факела». Мы постараемся хорошо проявить себя в этом матче», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

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