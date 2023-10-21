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Журналист, обвинивший игрока «Интера» Бареллу в ставках, принёс футболисту извинения

Журналист, обвинивший игрока «Интера» Бареллу в ставках, принёс футболисту извинения
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Журналист Маурицио Петра, обвинивший полузащитника «Интера» Николо Бареллу в нелегальных ставках, а также являющийся предполагаемым источником информации для журналиста Фабрицио Короны, принёс футболисту извинения.

«Хочу извиниться перед ним за эту ошибку. Я ошибся, упомянув его. Запутался, потому что о нём очень много говорят в последнее время», — приводит слова Петры журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Твиттер) со ссылкой на La Verita.

В пятницу, 20 октября, полузащитник «Интера» Барелла заявил, что начнёт судебное разбирательство из-за распространение ложной информации о его причастности к делу о незаконных ставках.

Итальянские СМИ сообщали, что в скандале со ставками могли быть замешаны около 50 человек. В списки подозреваемых включали и Бареллу.

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