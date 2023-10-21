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«Рубин» — ЦСКА: во сколько начнётся матч 12-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Рубин» — ЦСКА: во сколько начнётся матч 12-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 21 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
21 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались 19 февраля этого года в товарищеском матче. Тогда казанцы одержали победу со счётом 2:0. В РПЛ «Рубин» и ЦСКА пересекались в сезоне-2021/2022. В первом круге «Рубин» выиграл со счётом 1:0, во втором круге армейцы уничтожили соперников — 6:1.

В данный момент казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на седьмой строчке, у подопечных Владимира Федотова 17 очков.

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